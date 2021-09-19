أمريكا تعلن موقفها من الإعدامات الوحشية لـ9 يمنيين على أيدي الحوثيين

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دانت السفارة الأميركية في اليمن، اليوم (الأحد)، بشدة، إعدام تسعة مدنيين على يد المتمردين الحوثيين بعد سنوات من التعذيب والانتهاكات.
وقالت القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن، كاثي ويستلي، عبر حساب السفارة في "تويتر": "إن الحوثيين أعدموا تسعة أشخاص بوحشية بعد سنوات من التعذيب والانتهاكات، ومن بين الذين أعدموا طفل قاصر".
وأضافت: "إن هذا العمل الشائن هو مثال آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية، ويأتي بعد أيام فقط من هجومهم على ميناء المخا التجاري، وهو نقطة عبور أساسية للإمدادات الإنسانية والواردات الغذائية التجارية".
وطالبت كاثي ويستلي بوقف هذه الهمجية.