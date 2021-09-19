”لقد ظُلمت وحُبست وحُوكمت في قضية لم أفكر فيها مجرد التفكير“.. نص وصية مؤثرة ومُبكية لأحد الشهداء الـ9 الذين أعدمهم الحوثي وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يعلن تدشين 14 مصنعًا للأكسجين باليمن مسلسل مصري يثير أزمة واسعة تصل إلى النائب العام شيف الملوك يكشف أهم الأكلات المفضلة للعاهل السعودي والسلطان قابوس. قوات ”الشرعية“ تستعيد عدد من المواقع في البيضاء وتواصل التقدم وفق ”خطة عسكرية محكمة“ تفاصيل صفقة عسكرية سعودية إسرائيلية بموافقة واشنطن واتس اب تعلن عن خدمة جديدة هي الأولى من نوعها العلماء يكشفون عن فاكهة مذهلة تحكم سيطرتها على مرض السكري ”سقطرى“ تنتفض ضد مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ بمظاهرات حاشدة وفاة أسطورة رياضية شهيرة
أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، الاحد 19 سبتمبر/أيلول، تدشين الخطوات التنفيذية لـ 14 مصنعًا للأكسجين الحيوي في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وقال الوزير بحيبح، في تغريدة له على "تويتر"، إن "الفرق الهندسية لوزارة الصحة ستبدأ غدا الإثنين النزول الى ١٤ مرفق صحي لتدشين الخطوات التنفيذية لمشروع مصانع الاوكسجين الحيوي".
وأكد وزير الصحة، أن الفرق الهندسية ستقوم "بتسليم المواقع الى الشركة الموردة لـ ١٤ مصنع أوكسجين في إطار خطة الوزارة بتوفير الاوكسجين في كل محافظة كونه حجر الزاوية في علاج وباء كوفيد ١٩".
وكان وزير الصحة قد أعلن نهاية يونيو الماضي خطة خطة لإنشاء 14 مصنعًا للأكسجين الطبي في اليمن.
يأتي هذا في ظل الأزمة الكبيرة التي شهدتها اليمن جراء وباء كورونا، الذي اجتاح البلاد على ثلاث موجات، وشكلت أزمة الأكسجين مشكلة صحية لمواجهة هذا الفيروس.