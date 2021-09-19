وزير الصحة ”قاسم بحيبح“ يعلن تدشين 14 مصنعًا للأكسجين باليمن

الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، الاحد 19 سبتمبر/أيلول، تدشين الخطوات التنفيذية لـ 14 مصنعًا للأكسجين الحيوي في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وقال الوزير بحيبح، في تغريدة له على "تويتر"، إن "الفرق الهندسية لوزارة الصحة ستبدأ غدا الإثنين النزول الى ١٤ مرفق صحي لتدشين الخطوات التنفيذية لمشروع مصانع الاوكسجين الحيوي".

وأكد وزير الصحة، أن الفرق الهندسية ستقوم "بتسليم المواقع الى الشركة الموردة لـ ١٤ مصنع أوكسجين في إطار خطة الوزارة بتوفير الاوكسجين في كل محافظة كونه حجر الزاوية في علاج وباء كوفيد ١٩".

وكان وزير الصحة قد أعلن نهاية يونيو الماضي خطة خطة لإنشاء 14 مصنعًا للأكسجين الطبي في اليمن.

يأتي هذا في ظل الأزمة الكبيرة التي شهدتها اليمن جراء وباء كورونا، الذي اجتاح البلاد على ثلاث موجات، وشكلت أزمة الأكسجين مشكلة صحية لمواجهة هذا الفيروس.