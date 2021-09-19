مسلسل مصري يثير أزمة واسعة تصل إلى النائب العام شيف الملوك يكشف أهم الأكلات المفضلة للعاهل السعودي والسلطان قابوس. قوات ”الشرعية“ تستعيد عدد من المواقع في البيضاء وتواصل التقدم وفق ”خطة عسكرية محكمة“ تفاصيل صفقة عسكرية سعودية إسرائيلية بموافقة واشنطن واتس اب تعلن عن خدمة جديدة هي الأولى من نوعها العلماء يكشفون عن فاكهة مذهلة تحكم سيطرتها على مرض السكري ”سقطرى“ تنتفض ضد مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ بمظاهرات حاشدة وفاة أسطورة رياضية شهيرة السعودية تعلن عن غرامة مالية تصل اـ30 مليون ريال وسجن عشر سنوات لأي مخالف المبعوثان الأممي والأمريكي في مسقط لبحث وقف إطلاق النار في اليمن
كشف الشيف السعودي توفيق القادري عن الأطعمة المفضلة التي أعدها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول عربية أخرى.
جاء هذا خلال مقابلة على قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية التي وصفت القادري بأنه "شيف الملوك". وقال القادري إنه قام بالطهي لعدد من ملوك المملكة، منهم الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان، بجانب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وأوضح القادري أن الملكين الراحلين، فهد وعبدالله، كانا يفضلان الأكلات الحجازية، من مكة والمدينة المنورة وجدة. وأوضح القادري أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يفضل الأطعمة الحجازية بشكل عام والتي منها "المنتو والفرموز واليغمش والرز البخاري والرز الكابلي والمديني".
وأشار إلى أن سلطان عُمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد كان يطلب منه إعداد أكلة "القنبوري" العمانية، التي كان يحسنها بدرجة كبيرة.