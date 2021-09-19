شيف الملوك يكشف أهم الأكلات المفضلة للعاهل السعودي والسلطان قابوس.

الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشف الشيف السعودي توفيق القادري عن الأطعمة المفضلة التي أعدها للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقادة دول عربية أخرى.

جاء هذا خلال مقابلة على قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية التي وصفت القادري بأنه "شيف الملوك". وقال القادري إنه قام بالطهي لعدد من ملوك المملكة، منهم الملك فهد والملك عبدالله والملك سلمان، بجانب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وأوضح القادري أن الملكين الراحلين، فهد وعبدالله، كانا يفضلان الأكلات الحجازية، من مكة والمدينة المنورة وجدة. وأوضح القادري أن الملك سلمان بن عبدالعزيز يفضل الأطعمة الحجازية بشكل عام والتي منها "المنتو والفرموز واليغمش والرز البخاري والرز الكابلي والمديني".

وأشار إلى أن سلطان عُمان الراحل السلطان قابوس بن سعيد كان يطلب منه إعداد أكلة "القنبوري" العمانية، التي كان يحسنها بدرجة كبيرة.