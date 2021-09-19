قوات ”الشرعية“ تستعيد عدد من المواقع في البيضاء وتواصل التقدم وفق ”خطة عسكرية محكمة“

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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم الأحد 19 سبتمبر/أيلول، من استعادة السيطرة على مواقع كانت قد سيطرت عليها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ناطع، بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).
وبحسب موقع وزارة الدفاع “سبتمبر نت”، فان “قوات الجيش تخوض معارك مستمرة ضد الحوثيين المدعومين من إيران وكبدتهم اليوم الأحد خسائر فادحة في العتاد والأرواح”.
وأشار إلى أن الجيش استعاد مواقع عدة من قبضة الحوثيين، التي لاذت بالفرار، تاركة جثث قتلاها، ومعداتها القتالية في مناطق المواجهات.
وأكد أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، تواصل التقدم، وفق خطة عسكرية محكمة، وسط انهيارات في صفوف الحوثيين، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق، تمكن الحوثيين من السيطرة على منطقة شرجان التابعة لمديرية مكيراس المطلة على “أبين” ومنها تمكن من الوصول إلى مركز مديرية الصومعة.
ويحاول الحوثيون الوصول إلى مدينة مأرب الغنية بالنفط، لكنهم فشلوا حتى الآن في تحقيق أي تقدم منذ فبراير/شباط الماضي، وخسروا الكثير من قواتهم وعتادهم.