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تفاصيل صفقة عسكرية سعودية إسرائيلية بموافقة واشنطن

الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات
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أفاد موقع أمريكي مختص بالشؤون العسكرية، أنه هناك تواصل سعودي مع تل أبيب بهدف شراء منظومة دفاع صاروخية، وذلك على خلفية سحب الولايات المتحدة الأمريكية لمنظومتها الدفاعية من المملكة العربية السعودية.                   َ ونقل موقع سبوتنيك الروسي عن الخبير والباحث بالشؤون العسكرية، العميد أمين حطيط لبرنامج "شؤون عسكرية": "أنه لم يتبق لدى المملكة العربية السعودية سوى خيارين بعد سحب الولايات المتحدة لمنظومة الدفاع، أحدهما التوجه نحو الشرق مثل روسيا أو البحث عن مصادر غربية مثل إسرائيل وأوروبا".

وصفت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز، أن العراق وسوريا واليمن، وكذلك الصومال هي بمثابة منابع للإرهاب، جاء ذلك خلال حوار لها أجرته في مؤتمر حول الأمن القومي بضواحي واشنطن، مضيفة أن أفغانستان لا تشكل مصدر قلق على الولايات المتحدة الأمريكية.                                                                                 

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