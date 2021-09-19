واتس اب تعلن عن خدمة جديدة هي الأولى من نوعها

الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت "واتس آب" عن اختبارها دليل أعمال جديدا في ساو باولو بالبرازيل يتيح للمستخدمين العثور على المتاجر والخدمات المحلية ذات التواجد على التطبيق.

وتُظهر لقطات الشاشة كيف سيعرض تطبيق "واتس آب" الشركات مصنفة حسب فئات مثل "متجر البقالة" و"مطعم"، قبل السماح للمستخدمين بالدردشة معهم مباشرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "واتس آب"، ويل كاثكارت، أن الاختبار سيشمل آلاف الشركات في المدينة. وذكر الإعلان أن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين العثور على المتاجر ومكاتب الخدمات المحلية، على غرار دليل الأعمال التجاري الإلكتروني (الصفحات الصفراء الإلكترونية) والتواصل معها.

وما تزال الميزة التجريبية تقتصر على مدينة واحدة في البرازيل في الوقت الحالي، إلا أن نائب رئيس "فيسبوك" لرسائل الأعمال، مات إيديما، قال إن الهند وإندونيسيا من بين المرشحين للتوسع في المستقبل. وعلى الرغم من أن خدمة المراسلة المملوكة لشركة "فيسبوك" تشتهر بكونها خدمة مراسلة من شخص لآخر، فقد أصبحت التجارة الإلكترونية جزءا مهما بشكل متزايد من عروضها في السنوات الأخيرة.

واعتبارا من أكتوبر الماضي، أفادت "واتس آب" أن أكثر من 175 مليون شخص على مستوى العالم استخدموا الخدمة لإرسال رسائل إلى حساب أعمال "واتس آب" يوميا. وقدمت الشركة تطبيقا مستقلا للشركات الصغيرة منذ عام 2018، ومنذ ذلك الحين أضافت ميزات مثل دعم كتالوجات المنتجات وعربات التسوق