”سقطرى“ تنتفض ضد مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ بمظاهرات حاشدة

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شهدت محافظة أرخبيل سقطرى، اليوم الأحد 19 سبتمبر/أيلول، تظاهرة حاشدة، للمطالبة بعودة سلطات الدولة وبسط نفوذها وإنهاء انقلاب مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بعودة السلطة المحلية على رأسهم المحافظ رمزي محروس ووتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وفي مقدمتها الكهرباء والمشتقات النفطية.
وخلال التظاهرة التي جابت شوارع مدينة حديبو مركز المحافظة طالب المتظاهرين بوضع حد للانهيار الاقتصادي، مؤكدين رفضهم للوضع المليشياوي.
واتهم المحتجون مليشيا الانتقالي بافتعال الأزمات ونهب خيرات الأرخبيل.
يشار إلى أن مليشيات الانتقالي أغلقت منذ وقت مبكر صباح اليوم، الطرق المؤدية إلى ساحة التظاهرات بالعاصمة حديبو، ونصبت نقاطاً في مداخل المدينة في محاولة لعرقلة تجمع المتظاهرين، كما حشدت بلاطجة ضد المتظاهرين رافعين أعلام الإمارات.
والأحد الماضي خرجت مسيرة حاشدة مماثلة في حديبو، تنديداً بتدهور الأوضاع الخدمية في ظل سيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتياً على المحافظة.