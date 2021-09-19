وفاة أسطورة رياضية شهيرة

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توفى جيمي جريفز، أسطورة إنجلترا وتوتنهام، اليوم الأحد عن عمر يناهز 81 عاما. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن أسطورة توتنهام كان يعاني من مرض عقلي لعدد من السنوات قبل وفاته،
وتوفى صباح اليوم في منزله. ونعى نادي توتنهام الإنجليزي لاعبه السابق في بيان رسمي: "نشعر بالحزن الشديد لمعرفة وفاة العظيم جيمي جريفز، ونعرب عن أعمق تعازينا لعائلة جيمي وأصدقائه في هذا الوقت الحزين..
. ارقد في سلام يا جيمي". وعانى جريفز من سكتة دماغية في مايو 2015، مما جعله مقيدا على كرسي متحرك ويعاني من ضعف شديد في الكلام. وبدأ جريفز مسيرته في ملاعب الكرة في صفوف نادي تشيلسي اللندني وأحرز وقتها عددا قياسيا من الأهداف على مستوى النادي، وهو 124 هدفا ما بين 1957 و1961.
وبعد ذلك لعب جريفز لتوتنهام هوتسبير ما بين عامي 1961 و1970 وأحرز خلال هذه الفترة 266 هدفا في 379 مباراة، وهو رقم قياسي لا يزال صامدا حتى الآن.