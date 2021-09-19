المبعوثان الأممي والأمريكي في مسقط لبحث وقف إطلاق النار في اليمن

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التقى المبعوث الأممي الجديد الى اليمن هانس جرندبيرج، اليوم الأحد 19 سبتمبر/أيلول، وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، في العاصمة العمانية مسقط، التي يزورها مع المبعوث الأمريكي الى اليمن تيموثي ليندركينج.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية، تبادل وجهات النظر حول المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قِبل كافة الأطراف وتسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.
إلى ذلك التقى المبعوث الأمريكي الى اليمن تيموثي ليندركينج، اليوم الأحد وزير الخارجية العماني في مسقط أيضاً، وناقشا آخر المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن، بحسب الوكالة ذاتها.
ويزور المبعوثان الأممي والأمريكي مسقط ضمن الجولة الأولى للأول في المنطقة عقب تسلمه مهام عمله بشكل رسمي الأسبوع الماضي، يرجح أنه سيلتقي في مسقط أيضا وفد الحوثيين المفاوض المقيم في العاصمة العمانية.
وكانت أولى محطات المبعوث في الرياض العاصمة السعودية حيث التقى الرئيس اليمني ونائبه ورئيس الوزراء، إضافة الى مسؤولين سعوديين، وسيعمل ضمن الجولة على زيارة صنعاء وعدد من العواصم العربية والإقليمية وفقا لتصريحات سابقة لمكتبه.