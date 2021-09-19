بيان لأمين عام الأمم المتحدة حول عملية الاعدام الجماعية التي ارتكبها الحوثيون بصنعاء

الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد 19 سبتمبر/أيلول، عن "الأسف الشديد" إزاء إعدام جماعة "الحوثي" الانقلابية، 9 أشخاص رميا بالرصاص في العاصمة صنعاء، السبت.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان: "أشعر بالأسف الشديد لقيام جماعة الحوثي أمس السبت بإعدام 9 أفراد، قيل إن أحدهم كان قاصراً وقت الاعتقال".

وأضاف: "إنني أدين بشدة هذه الأفعال التي جاءت نتيجة إجراءات قضائية، يبدو أنها لم تستوفِ متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي".

والسبت، أعدمت جماعة "الحوثي"، 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد.

وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين، في 19 أبريل/ نيسان 2020، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة (غرب).