بيان لأمين عام الأمم المتحدة حول عملية الاعدام الجماعية التي ارتكبها الحوثيون بصنعاء

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أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد 19 سبتمبر/أيلول، عن "الأسف الشديد" إزاء إعدام جماعة "الحوثي" الانقلابية، 9 أشخاص رميا بالرصاص في العاصمة صنعاء، السبت.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، في بيان: "أشعر بالأسف الشديد لقيام جماعة الحوثي أمس السبت بإعدام 9 أفراد، قيل إن أحدهم كان قاصراً وقت الاعتقال".
وأضاف: "إنني أدين بشدة هذه الأفعال التي جاءت نتيجة إجراءات قضائية، يبدو أنها لم تستوفِ متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة بموجب القانون الدولي".
والسبت، أعدمت جماعة "الحوثي"، 9 أشخاص على خلفية إدانتهم بالمشاركة في اغتيال رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق للجماعة، صالح الصماد.
وقُتل الصماد الذي يعد أحد أكبر القادة الحوثيين، في 19 أبريل/ نيسان 2020، في غارة جوية للتحالف العربي، بمحافظة الحديدة (غرب).