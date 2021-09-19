”ليندر كينغ“ يبحث مع مسؤول أممي الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن اعتقال رئيس مجلس الحراك الثوري الجنوبي أثناء مغادرته مطار سيئون مقتل واصابة اكثر من 900 مدني في الجوف بالغام الحوثيين رئيس هيئة الأركان العامة: قريبًا سنحتفل بثورة 26 سبتمبر في العاصمة صنعاء محافظ شبوة يبلغ الداخلية بـ”عصابة تخريب“ تسرق النفط الخام هل يتجمد النمو الصيني في الربع الثالث؟ أحرق صورته ووصفه بالشيطان.. اعتقال شاعر إيراني قام بهجاء خامنئي 6 أنواع من الأطعمة يفضل تناولها نيئة السلطات المحلية في ثمان محافظات تعلن موقفها من إعدام مليشيا الحوثي لـ 9 مدنيين بـ صنعاء ..بيان غضب عارم يجتاح مواقع التواصل بعد إعدام الحوثي 9 يمنيين بصنعاء.. فيديو “مروع” يوثق الحادثة.. شاهد
بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن، ليندر كينغ، السبت، مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غيسلي، الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.
وناقش اللقاء الذي ضم أيضاً القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كاثي ويستلي، الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية وعدم الاستقرار الاقتصادي، حسب حساب مكتب شؤون الشرق الأدنى للخارجية الأمريكية.
وشدد الجانبان على أهمية إنهاء القيود المفروضة على استيراد الوقود والتلاعب في أسعار الوقود.
وتشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة، ضاعف من حدتها انهيار العملة الوطنية التي وصلت لمستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة.