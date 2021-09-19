”ليندر كينغ“ يبحث مع مسؤول أممي الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن

الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بحث المبعوث الأمريكي إلى اليمن، ليندر كينغ، السبت، مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غيسلي، الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.

وناقش اللقاء الذي ضم أيضاً القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، كاثي ويستلي، الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية وعدم الاستقرار الاقتصادي، حسب حساب مكتب شؤون الشرق الأدنى للخارجية الأمريكية.

وشدد الجانبان على أهمية إنهاء القيود المفروضة على استيراد الوقود والتلاعب في أسعار الوقود.

وتشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق تقديرات الأمم المتحدة، ضاعف من حدتها انهيار العملة الوطنية التي وصلت لمستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة.