مقتل واصابة اكثر من 900 مدني في الجوف بالغام الحوثيين

الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن تقرير حكومي مقتل وإصابة 910 مدنيين بينهم نساء وأطفال بالألغام والعبوات الناسفة زرعها الحوثيون في محافظة الجوف خلال الفترة من أكتوبر 2018 إلى أغسطس 2021، وفق وكالة" سبأ" الرسمية.

وقالت لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف في تقرير حديث اليوم السبت إن فريقها الميداني وثق 282 حالة أضرار وخسائر مادية منها تضرر 25 منزلا و49 مزرعة في مختلف مديريات الجوف و97 سيارة ومركبة تضررت بشكل كلي وغيرها من الأضرار.

ويبلغ إجمالي الألغام والمتفجرات بمختلف أنواعها في الجوف بنحو 30 ألفا، حيث لا تزال آلاف الألغام تحت الأرض تهدد حياة المدنيين في المحافظة.