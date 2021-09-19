رئيس هيئة الأركان العامة: قريبًا سنحتفل بثورة 26 سبتمبر في العاصمة صنعاء

الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، أن مليشيا الحوثي في حالة انهيار، وباتت في أضعف حلقات الهزيمة والانكسار، وأن اليمنيين سيحتفلون بذكرى 26 سبتمبر في صنعاء قريبًا.



جاء ذلك خلال زيارته ومعه اللواء راشد عتيق مستشار وزارة الدفاع، السبت، أبطال المنطقة العسكرية السادسة، للإطلاع على أوضاعهم وما يسطرونه من بطولات في سبيل استعادة الدولة والجمهورية. وفقا لوكالة سبأ.



ودعا رئيس الأركان، أبطال الجيش الوطني إلى التحلي بروح اليقظة والاستمرار في تنفيذ المهام الموكلة إليهم، مشيدا بعزيمة هؤلاء الأبطال، مؤكدا أن عزيمة ستنتصر لليمن.



ودعا رئيس الأركان قيادة المنطقة إلى الاحتفاء بمناسبة 26 سبتمبر الوطنية الخالدة، واستلهام الدروس والعبر من ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وما في ذلك من دروس وطنية وثورية خالدة.



كما دعا رئيس الأركان "اليمنيين إلى إحياء هذه المناسبة العظيمة باعتبارها واجباً وطنياً على كل مواطن يمني حر، وترسيخها كثقافة وطنية أصيلة".



وأشاد رئيس الاركان العامة بدور دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم وإسناد الجيش الوطني في معركته الوطنية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعوم من إيران



وثمّن التضحيات الكبيرة والبطولات التي يسجلها الأبطال في ميادين الشرف والبطولة، ومؤكدا حرص القيادة واهتمامها بأوضاع المقاتلين وتقديم الاحتياجات التي تتطلبها المعركة.



وكان رئيس الاركان قد استمع من قائد المنطقة السادسة اللواء الركن، عمر سجاف إلى شرح مفصل عن سير العمليات القتالية في مختلف الجبهات، وما يحققه الأبطال من انتصارات في سبيل استعادة الدولة ومؤسساتها.



وأشاد رئيس الأركان بدور المنطقة العسكرية السادسة في تنفيذ المهام القتالية والعسكرية المنوطة بها وبدورها المحوري في التصدي للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وما ألحقته بها من خسائر فادحة في العتاد والأرواح.