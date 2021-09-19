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أحرق صورته ووصفه بالشيطان.. اعتقال شاعر إيراني قام بهجاء خامنئي

الأحد 19 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أقدم نظام الملالي في إيران على اعتقال أحد الشعراء، وذلك بعد نظمه قصيدة وصف فيها المرشد الإيراني على خامنئي بـ ” الشيطان”.

 

وكان الصحفي محمد مجيد الأحوازي قد نشر مقطع فيديو على حسابه في تويتر ندد فيه بعملية اعتقال الشاعر الإيراني ” شيداى همداني”.

 

وأضاف مجيد الأحوازي أنه تم اعتقال الشاعر الإيراني شيداى همداني الذي قام بهجاء خامنئي في قصيدة انتشرت بشكل واسع بين الإيرانيين حيث وصف فيها خامنئي بالشيطان والقاتل وفاقد الشرف والروح الشيطانية.

 

كما أكد الشاعر شيداى همداني أن الشعب الإيراني سيحرق خامنئي المجرم السارق.

 

يأتي هذا في الوقت الذي يعيش فيه الإيرانيون أسوأ فترة في تاريخهم بسبب قمع نظام الملالي، حيث أكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن 70% من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، ذلك بسبب سياسات خامنئي لتحقيق أوهامه التوسعية الطائفية بالمنطقة العربية.

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