السلطات المحلية في ثمان محافظات تعلن موقفها من إعدام مليشيا الحوثي لـ 9 مدنيين بـ صنعاء ..بيان

السبت 18 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدانت السلطات المحلية في محافظات (الحديدة وأمانة العاصمة وذمار وإب وصعدة والمحويت وعمران وريمة)، بأشد عبارات الشجب والتنديد جريمة الإعدام الجماعية التي نفذتها مليشيات الحوثي الإرهابية، صباح اليوم السبت، بحق تسعه مدنيين أبرياء من أبناء إقليم تهامة.

وأكدت السلطات المحلية في بيان مشترك صدر عنها، اليوم السبت، أن هذه الجريمة الشنيعة، تضاف إلى السجل الإجرامي للمليشيات الإيرانية الحافل بالكثير من جرائم الإبادة الجماعية والتصفيات السياسية والعرقية القائمة على أسس مناطقية ودوافع مذهبية وعنصرية.

وقال البيان "المليشيا الإرهابية ماضية في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم الممنهجة مالم يتم التحرك السريع والجاد لردعها ووضع كبار قادتها في قوائم الإرهاب العالمي، والبدء بإجراءات ملاحقتهم قضائياً على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومحاكمتهم كمجرمي حرب".

ولفت البيان إلى أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ترتكبها المليشيا الحوثي بحق أبناء شعبنا اليمني، لن تسقط بالتقادم وستطال يد العدالة كل من تلطخت أياديهم الآثمة بدماء اليمنيين عاجلاً أم آجلا.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المنظمات المعنية بإدانة هذه الجريمة الشنيعة وتحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أبناء الشعب اليمني من جرائم مروعة ترتكبها المليشيات بحقهم بشكل يومي، وفتح ملف تحقيق دولي وشامل لكافة الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين وتقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لملاحقة المجرمين وضمان تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.