غضب عارم يجتاح مواقع التواصل بعد إعدام الحوثي 9 يمنيين بصنعاء.. فيديو “مروع” يوثق الحادثة.. شاهد ”بشرى التميمي“.. فتاة مدللة ومتفوقة في الـ17 من عمرها تقتل والدها وتصيب أمها وشقيقها بإصابات بليغة (جريمة شنعاء بتعز) الكشف عن قاتل العالم النووي الإيراني فخري زاده والسلاح المستخدم.. تفاصيل مثيرة وجديدة موجة احتجاجات جديدة وأعمال شغب واسعة بحضرموت ادانات محلية وعربية ودولية واسعة لأكبر عملية إعدام جماعي تشهدها اليمن حروب العملات… هل أضحى الدولار من الماضي؟! تعميم حوثي يلغي الاحتفال بالاعياد الوطنية ومجلس مقاومة صنعاء يدعو لرفض التعدي على أهداف سبتمبر واكتوبر ميون الحقوقية تدين إعدام 9 مدنيين في صنعاء وفقاً لمحاكمات مسيّسة مظاهرات حاشدة في تعز تنديدًا بتدهور الاقتصاد وانهيار العملة شاب خليجي يحتال على امرأة في الإمارات بطريقة مغرية.. وتدفع له 174 ألف درهم
شهدت مديرية المعافر بمحافظة تعز (وسط اليمن) جريمة قتل بشعة، حيث أقدمت فتاة في الـ17 من عمرها على قتل والدها واصابة أمها وشقيقها بالرصاص.
مصادر محلية قالت إن "بشرى بشير مهيوب التميمي، فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً، تنحدر لقرية حجر سنوان، سرقت مسدس والدها وأطلقت النار عليه وأردته قتيلاً على الفور.
وبينت المصادر ان والدة الفتاة هرعت الى غرفة زوجها عند سماعها إطلاق النار، وإذ بابنتها توجه لها طلقتين لتسقط الوالدة أرضاً، وبينما كانت بشرى في طريقها للخروج من المنزل، حاول شقيقها بشار سلب المسدس منها، إلا أنها أطلقت عليه النار هو الآخر.
وبحسب المصادر، فإن الجيران تمكنوا من القبض على الفتاه وتم تسليمها إلى الجهات الأمنية في مديرية المعافر، وباشرت التحقيق في الجريمة لكشف ملابساتها.
وفيما لايزال الغموض يكتنف الجريمة، الا ان المصادر أشارت الى ان ” بشرى التي تدرس في الصف الثاني الثانوي كانت ذكية في المدرسة، وتحظى بحب كبير من قبل والدها دون جميع أشقائها، إلا أنها في الفترة الأخيرة عانت من مرض نفسي”.
ولفتت المصادر الى أنه تم دفن جثمان الوالد "بشير التميمي“، هو ضابط في الأمن القومي وكان يعمل في مدينة عدن سابقاً، تم دفنه ظهر اليوم، فيما تم إسعاف زوجته ونجله إلى إحدى مستشفيات مدينة تعز وحالتهما الصحية مستقرة.