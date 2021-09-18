موجة احتجاجات جديدة وأعمال شغب واسعة بحضرموت

السبت 18 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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شهدت مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت (شرقي اليمن) السبت 18 سبتمبر/أيلول، احتجاجات واسعة واعمال شعب للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملية المحلية.



واندلعت، مساء موجة احتجاجات جديدة في مدينة المكلا ومناطق أخرى في ساحل حضرموت تنديدا بتردي الخدمات، رغم تلويحات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، بقمع المظاهرات واعلان حالة الطوارئ في محافظات الجنوب.



وقطع المحتجون الشوارع والطرقات العامة في منطقة "الشرج" بمدينة المكلا، فيما أطلقت قوات "النخبة الحضرمية" بإطلاق النار الحي لتفريق المحتجين.



ومنذ أسبوع؛ تشهد مناطق عدة في حضرموت، موجة احتجاجات شعبية للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة المحلية.