تعميم حوثي يلغي الاحتفال بالاعياد الوطنية ومجلس مقاومة صنعاء يدعو لرفض التعدي على أهداف سبتمبر واكتوبر

السبت 18 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا المجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء، اليوم السبت 18 سبتمبر/أيلول، إلى استمرار إسناد الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في المعركة الوطنية المصيرية للقضاء على انقلاب “الحوثيين” واستعادة مؤسسات الدولة.

جاء ذلك، في اجتماع له، اليوم، بمأرب، بعد تعميم الحوثي بإلغاء الاحتفال بالأعياد الوطنية اليمنية، واستبدالها بمناسبات طائفية وفكر إيراني دخيل على الشعب اليمني وهويته ومعتقداته.

وخاطب المجلس، المؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية بضرورة توعية المجتمع والأجيال بعظمة ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر وأبطالها وفضلها على اليمن واليمنيين.

وطالب المجلس أبناء المحافظات التي لاتزال تحت سيطرة الحوثيين إلى رفض الظلم والجور والتعدي على أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وإلغاء الاحتفاء بهما وبقية المناسبات الوطنية لتجهيل الأجيال بهما واستبدالها بالفكر الايراني الدخيل.

كما دعا المجلس المواطنين الى احياء المناسبات الوطنية والاحتفاء بها في كل قرية ومنزل وجبل على الساحة الوطنية من خلال ايقاد شعلة الثورة وإبراز كافة مظاهر الثورة اليمنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدة.

وشدد المجلس، على وحدة الصف الجمهوري وجمع الكلمة وترك الخلافات والمناكفات وتغليب مصلحة الوطن.