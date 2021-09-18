ميون الحقوقية تدين إعدام 9 مدنيين في صنعاء وفقاً لمحاكمات مسيّسة مظاهرات حاشدة في تعز تنديدًا بتدهور الاقتصاد وانهيار العملة شاب خليجي يحتال على امرأة في الإمارات بطريقة مغرية.. وتدفع له 174 ألف درهم أحزاب التحالف الوطني تتوعد.. استهداف الشيخ بن غريب لن يمر مرور الكرام وسيدفع المخططون والفاعلون الثمن باهظا ثمان محافظات يمنية تدين إعدام 9 أبرياء من أبناء تهامة ثلاثة أندية إسبانية في مواجهة قرار رابطة الدوري الإسباني... بيان مشترك الوجبة الخفيفة الاكثر محاربة وقضاء على الالتهابات فنان شهير جدا يعلن اعتزال التمثيل ويتحول لمهنة جديدة صدور قرار جمهوري جديد هكذا احتفل حزب الإصلاح بمحافظة حضرموت بذكرى تأسيسية
احتال رجل خليجي على امرأة مطلقة في دولة الإمارات بطريقة مخادعة لا تخطر على البال لينصب عليها بمبلغ 174 ألف درهم ( 47,372 دولار أمريكي).
وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن امرأة مطلقة رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة ضد رجل أوهمها أنه يمكنه مساعدتها في الحصول على قرار بشأن حضانة ابنها من مطلقها، مقابل أن يحصل منها على مبلغ مالي.
وفي التفاصيل قالت المرأة في دعواها إنها مطلقة ولديها ابن، وكانت تسعى للحصول على حضانة ابنها من مطلقها، واستغل الرجل وضعها وأوهمها بأنه يشغل منصباً عالياً في جهة حكومية، وسيساعدها في الحصول على قرار بشأن حضانة ابنها من مطلقها، مقابل أن يحصل منها على مبلغ مالي.
وأضافت وبناء على ذلك قامت بتسليمه مبلغ 174 ألف درهم على دفعات، تسلم منها مبلغ 7000 درهم نقداً، والمتبقي قامت بتحويله له عن طريق شركة صرافة إلا أنه ماطلها بعد ذلك فلجأت إلى القضاء لاسترداد حقها.
وقضت المحكمة الجزائية بإدانة المدعى عليه بالتهمة المسندة إليه، وعاقبته بالحبس لمدة شهرين فاستأنفت المطلقة الحكم وطالبت برد مبلغ 174 ألف درهم من المتهم. ومن جهتها أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة، حكمًا بإلزام المتهم أن يؤدي للمدعية مبلغ 174 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وإلزامه رسوم الدعوى ومصروفاتها.