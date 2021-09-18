شاب خليجي يحتال على امرأة في الإمارات بطريقة مغرية.. وتدفع له 174 ألف درهم

السبت 18 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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احتال رجل خليجي على امرأة مطلقة في دولة الإمارات بطريقة مخادعة لا تخطر على البال لينصب عليها بمبلغ 174 ألف درهم ( 47,372 دولار أمريكي).

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن امرأة مطلقة رفعت دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة ضد رجل أوهمها أنه يمكنه مساعدتها في الحصول على قرار بشأن حضانة ابنها من مطلقها، مقابل أن يحصل منها على مبلغ مالي.

وفي التفاصيل قالت المرأة في دعواها إنها مطلقة ولديها ابن، وكانت تسعى للحصول على حضانة ابنها من مطلقها، واستغل الرجل وضعها وأوهمها بأنه يشغل منصباً عالياً في جهة حكومية، وسيساعدها في الحصول على قرار بشأن حضانة ابنها من مطلقها، مقابل أن يحصل منها على مبلغ مالي.

وأضافت وبناء على ذلك قامت بتسليمه مبلغ 174 ألف درهم على دفعات، تسلم منها مبلغ 7000 درهم نقداً، والمتبقي قامت بتحويله له عن طريق شركة صرافة إلا أنه ماطلها بعد ذلك فلجأت إلى القضاء لاسترداد حقها.

وقضت المحكمة الجزائية بإدانة المدعى عليه بالتهمة المسندة إليه، وعاقبته بالحبس لمدة شهرين فاستأنفت المطلقة الحكم وطالبت برد مبلغ 174 ألف درهم من المتهم. ومن جهتها أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة، حكمًا بإلزام المتهم أن يؤدي للمدعية مبلغ 174 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام، وإلزامه رسوم الدعوى ومصروفاتها.