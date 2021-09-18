أحزاب التحالف الوطني تتوعد.. استهداف الشيخ بن غريب لن يمر مرور الكرام وسيدفع المخططون والفاعلون الثمن باهظا

السبت 18 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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دانت أحزاب التحالف الوطني بمحافظة مارب، محاولة الاغتيال الغادرة التي تعرض لها الشيخ /علي بن حسن بن غريب، يوم الخميس الماضي بسيارة مفخخة، استهدفت موكبه على طريق العبر-مارب اثناء عودته الى المحافظة.

وقالت أحزاب التحالف في بيان لها وصل مارب برس نسخة منه ، إن الاستهداف الاجرامي المتكرر لهذا الرمز الماربي الصلب، انما يكشف عن كمية الحقد الدفين الذي يضمره الأعداء لهذا القائد البطل الذي كان له اسهاما فعالا في مواجهة مشاريعهم الهدامة للأرض والقاتلة للإنسان.

وأكد البيان أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام ، وان الفاعلين والمخططين والمتعاونين سيدفعون الثمن باهظا. .

داعيا أجهزة الدولة المعنية الى سرعة التحقيق في الجريمة وسرعة الكشف عن هوية الجناة وجلبهم للعدالة لينالوا جزاهم بما اقترفوه من جرم . وأكدت أحزاب التحالف الوطني ، ان مارب عصية وستبقى كذلك مهما حاول الأعداء والحاقدون النيل منها ومن صمودها الاسطوري .

مارب برس يعيد نشر ننص البيان.

وقفت احزاب التحالف الوطني مارب، امام محاولة الاغتيال الغادرة التي تعرض لها الشيخ /علي بن حسن بن غريب، يوم امس الخميس بسيارة مفخخة، استهدفت تفجير موكبه على طريق العبر-مارب اثناء عودته الى المحافظة. واذ نحمد الله على سلامة الشيخ .. فأننا في احزاب التحالف الوطني مارب، نعبر عن ادانتنا واستنكارنا الشديدين لهذا العمل الاجرامي الذي استهدف احد ابرز الشخصيات الاجتماعية الماربية، واحد اهم اعمدة الدفاع عن مارب منذ الايام الأولى للحرب .

. ان الاستهداف الاجرامي المتكرر لهذا الرمز الماربي الصلب، انما يكشف عن كمية الحقد الدفين الذي يضمره الأعداء لهذا القائد البطل الذي كان له اسهاما فعالا في مواجهة مشاريعهم الهدامة للأرض والقاتلة للإنسان ،لذلك فلا غرابة إن تكررت محاولاتهم للنيل منه بإشكال وصور متعددة، من بينها الاستهداف بالصواريخ الباليستية لمنازله اكثر من مرة، في سابقة لا مثيل لها في اي مكان من العالم ، الامر الذي يظهر نزعة الاعداء الاجرامية للنيل من خصومهم بشتى الوسائل والسبل المنافية لقيم ديننا الاسلامي الحنيف ولكافة الأسلاف والاعراف الانسانية المتعارف عليها ..

ان احزاب التحالف الوطني مارب وهي تدين محاولة اغتيال هذا الرمز الماربي، لتؤكد للجميع بان هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام ، وان الفاعلين والمخططين والمتعاونين سيدفعون الثمن باهضا ،وفي هذا الصدد ندعو اجهزة الدولة المعنية الى سرعة التحقيق في الجريمة وسرعة الكشف عن هوية الجناة وجلبهم للعدالة لينالوا جزاهم بما اقترفوه من جرم . ختاما تؤكد احزاب التحالف الوطني، ان مارب عصية وستبقى كذلك مهما حاول الأعداء والحاقدون النيل منها ومن صمودها الاسطوري .

عاشت مارب حرة ابية منتصرة صادر عن احزاب التحالف الوطني مارب الجمعة الموافق 17سبتمبر2021م.

- المؤتمر الشعبي العام

- التجمع اليمني للإصلاح

-الحزب الاشتراكي اليمني

_التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

-حزب البعث العربي القومي الاشتراكي

- حزب الرشاد اليمني