أحزاب التحالف الوطني تتوعد.. استهداف الشيخ بن غريب لن يمر مرور الكرام وسيدفع المخططون والفاعلون الثمن باهظا ثمان محافظات يمنية تدين إعدام 9 أبرياء من أبناء تهامة ثلاثة أندية إسبانية في مواجهة قرار رابطة الدوري الإسباني... بيان مشترك الوجبة الخفيفة الاكثر محاربة وقضاء على الالتهابات فنان شهير جدا يعلن اعتزال التمثيل ويتحول لمهنة جديدة صدور قرار جمهوري جديد هكذا احتفل حزب الإصلاح بمحافظة حضرموت بذكرى تأسيسية وفاة رئيس عربي سابق أسعار الصرف اليوم والفارق بين عدن وصنعاء مليشيا الحوثي تعدم 9 مواطنين في ميدان التحرير وسط صنعاء وتنشر اسمائهم
أصدرت أندية ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو بيانا مشتركا، يوم الجمعة، أعلنت فيه رفضها لاتفاقية رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" مع صندوق CVC الاستثماري. وجاء في بيان الأندية الثلاثة: "
يرغب أتلتيك بيلباو وبرشلونة وريال مدريد في الإعلان عن اعتراضهم على القرار، الذي اعتمدته رابطة الليغا في 12 أغسطس 2021، فيما يتعلق بالصفقة (الاتفاقية) بين الليغا وصندوق CVC".
وأوضح البيان: " أن الاتفاقية تنتهك أحكام اللوائح المعمول بها، وعلى وجه الخصوص المرسوم الملكي بقانون 5/2015، وتم اعتمادها في إطار إجراء غير منظم بشكل صارخ، ولا يحترم الحد الأدنى من الضمانات المطلوبة لهذه الأغراض، لا سيما في صفقة بهذه الأهمية".
وعبرت الأندية الثلاثة عن رفضها بقوة للصفقة في وقت سابق، وهو ما ساهم في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، بحسب تصريحات خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، الذي قال إن بقاء الأرجنتيني كان يستلزم الموافقة على الصفقة (الاتفاقية).