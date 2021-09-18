فنان شهير جدا يعلن اعتزال التمثيل ويتحول لمهنة جديدة

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أعلن الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي اعتزال التمثيل بداية من ظهر اليوم السبت، مؤكدا أنه سيبدأ مسيرة فنية جديدة بالغناء في الأفراح الشعبية.
وطالب هنيدي، خلال تغريدات عر موقعه على "تويتر"، من متابعيه عدم السخرية من قراره، مؤكدا أنه سيفتح باب الحجز لقبول الأفراح بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.
وسبق أن كشف محمد هنيدي عن عدة مفاجآت في أول بث مباشر له عبر حسابه على موقع الفيسبوك، قدمه خصيصا للاحتفال مع جمهوره بطرح فيلمه الجديد "الإنس والنمس"، أبرزها احتمال تقديمه فوازير رمضان للعام 2022،
كما كشف للمرة الأولى عن موقفه من تقديم الإعلانات، لافتا إلى أنه كان يرفض خوض التجربة، ولكن مع مرور الوقت وتطور صناعة الإعلان اكتشف أنها تجربة مميزة وتشبه صناعة فيلم سينمائي قصير، فتراجع عن قراره بالرفض.