صدور قرار جمهوري جديد

السبت 18 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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صدر اليوم السبت القرار الجمهوري رقم (٨) لسنة ٢٠٢١ م، بشأن تعيين رئيساً ونواباً لجامعة لحج، قضت المادة الاولى منه بتعيين. أ.د. احمد مهدي فضيل رئيساً لجامعة لحج.

وقضت المادة الثانية بتعيين أ.د. محمد عوض محمد الصبيحي نائباً لرئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية.

كما قضت المادة الثالثة بتعيين أ.د. عبدالله محمد احمد لعكل نائباً لرئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وقضت المادة الرابعة بتعيين أ.م.د. وائل مصطفى علي محمد نائبًا لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب.

فيما قضت المادة الخامسة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.