هكذا احتفل حزب الإصلاح بمحافظة حضرموت بذكرى تأسيسية

السبت 18 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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نظم التجمع اليمني للإصلاح محافظة حضرموت الوادي حفلا فنيا وخطابيا بمدينة سيئون بمناسبة الذكرى الـ 31 لتأسيسه . وفي الحفل قال امين المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت الدكتور حسن باسواد ان الإصلاح يقف الى جانب الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتحسين الوضع المعيشي ،.

لافتا الى أن ذلك دليل على الحالة المعيشية الصعبة التي وصل اليها المواطن وضاق به الحال جراء ارتفاع الأسعار وتردي الخدمات . وطالب باسواد السلطات والحكومة الى التنبه لمطالب الناس وتحسين الخدمات ووقف التدهور السريع للعملة ،

حاثا المسؤولين والأحزاب الى أن يكونوا عونا للشعب المغلوب على أمره ومساعدته في تجاوز محنته . وأكد امين المكتب التنفيذي للإصلاح بوادي حضرموت على عودة الحكومة والرئاسة الى داخل الوطن لتفعيل مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود لقيادة معركة استعادة الدولة من المليشيات الحوثية .

وفي الحفل الذي حضره الاستاذ سعيد مبارك دومان عضو مجلس النواب ونائب رئيس هيئة الشورى المحلية للإصلاح بمحافظة حضرموت المهندس محمد أبوبكر حسان وامين عام المجلس المحلي بمديرية سيئون المهندس حسين سالم بامخرمه وسكرتير أول الحزب الاشتراكي بسيئون الاستاذ عوض دويداء ، اشار عضو مجلس الشورى الشيخ صلاح باتيس الى أن جميع أبناء اليمن اليوم شركاء في الدفاع عن اليمن و الحفاظ على الثوابت الوطنية " الجمهورية والوحدة والمسار الديمقراطي في الوصول إلى الحكم " ، وشركاء في ميادين المقاومة والنضال لاستعادة اليمن من أيدي العصابات الإجرامية الانقلابية المدعومة من إيران.

واضاف باتيس في كلمته بالحفل عبر الاتصال المرئي " أن التجمع اليمني للإصلاح مشروعا يعجز اللسان عن وصفه كتب عنه الكاتبون امتدحه المادحون وذمه الخصوم وهذا هو حال العمل التعددي والديمقراطي والقبول بالرأي والرأي الاخر والتعايش ". وتابع باتيس " ارسل دعوة صادقة اولاً لأساتذتي في قيادة التجمع اليمني للإصلاح أنه ينبغي ان نقف وقفات دراسة وتحليل وتقييم للماضي والحاضر واستشراق المستقبل وتحديث في الأليات والوسائل وتصحيح للأخطاء ومحاولة أكثر جدية لاستيعاب الطاقات والكوادر والكفاءات والانفتاح أكثر على الأخرين ".

وحث عضو مجلس الشورى أعضاء التجمع اليمني للإصلاح للنزول إلى مستويات الشعب وتحمل كل مايتحمله من معاناة ، الى جانب مد اليد إلى كل يمني ويمنية داخل الوطن وخارجه . وشدد باتيس على اعضاء الأصلاح تقريب المسافات وتصفير الخصومات والعدوات والتوحد جميعا في بناء مشروع وطني أكبر من الإصلاح و أكبر من الأحزاب وأكبر من الجماعات وأكبر من كل الانتماءات ، في حزب كبير اسمه اليمن . وتخلل الحفل قصيدة شعرية للشاعر عرفان فراره واوبريت عن مسيرة الأصلاح منذ تأسيسه حتى اليوم والمحطات التاريخية التي عاصرها ..

حضر الحفل عدد من اعضاء وكوادر الإصلاح والشخصيات والاعيان الإجتماعية بمديرية سيئون .