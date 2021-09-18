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أسعار الصرف اليوم والفارق بين عدن وصنعاء

السبت 18 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت 18/9/2021

صنعاء  

_الدولار الأمريكي

شراء 600

بيع 604

_الريال السعودي

شراء 158.1

بيع 158.5

عدن 

_الدولار الأمريكي

شراء 1105

بيع 1116

_الريال السعودي

شراء 291

بيع 292

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