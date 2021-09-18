أسعار الصرف اليوم والفارق بين عدن وصنعاء مليشيا الحوثي تعدم 9 مواطنين في ميدان التحرير وسط صنعاء وتنشر اسمائهم أمطار متفرقة متفاوتة الشدة على هذه المناطق من اليمن اتفاق ”أمريكي ـ سعودي“ على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن ”بأسرع ما يمكن“ الحكومة اليمنية تخاطب مجلس الأمن بشأن جريمة استهداف الحوثيين لميناء المخا مناشدات لوقف ”مجزرة جماعية“ يعتزم الحوثيون ارتكابها اليوم.. منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإنقاذ حياة تسعة مختطفين أطعمة ومشروبات يجب التخلي عن تناولها بعد سن الثلاثين في أكبر خسارة بالعالم.. ملياردير يخسر 27 مليار دولار من ثروته الإرياني يدق ناقوس الخطر مجددًا: «صافر» تهدد البشرية رد ناري من إيران ومهين للإمارات بعد مطالبة مجلس التعاون الخليجي بثلاث جزر إماراتية
اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اليوم السبت 18/9/2021
صنعاء
_الدولار الأمريكي
شراء 600
بيع 604
_الريال السعودي
شراء 158.1
بيع 158.5
عدن
_الدولار الأمريكي
شراء 1105
بيع 1116
_الريال السعودي
شراء 291
بيع 292