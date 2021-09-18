اتفاق ”أمريكي ـ سعودي“ على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن ”بأسرع ما يمكن“

السبت 18 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، يوم الجمعة 17 سبتمبر/أيلول، على أهمية عودة الحكومة اليمنية إلى محافظة عدن عاصمة البلاد المؤقتة التي تشهد احتجاجات متواصلة منذ أربعة أيام.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تميوثي ليندركينج- والقائمين بأعمال سفارتي واشنطن لدى السعودية واليمن -حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت الوكالة إن اللقاء ناقش الخطوات المشتركة لوقف إطلاق النار والدخول في مشاورات سياسية لرفع المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة .

وجرى التأكيد- خلال الاجتماع- على دعم المبعوث الأممي إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن، وعلى أهمية عودة الحكومة إلى عدن بأسرع وقت ممكن، واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض-حسب ما أفادت الوكالة.

ويتظاهر المئات لليوم الرابع على التوالي في معظم مديريات عدن الساحلية (جنوب البلاد) تنديداً بتوسع الفقر وغلاء المعيشة وغياب الخدمات العامة، وتتعرض تلك التظاهرات للقمع من قِبل قوات المجلس الانتقالي وقُتل ثلاثة متظاهرين وأصيب آخرين فيما جرى اعتقال عشرات المحتجين.