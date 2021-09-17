عمال شركة ”صافر“ النفطية يبدأون ”إضراب جزئي“ عن العمل ويلوحون بـ”الاضراب الشامل“

الجمعة 17 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أعلن عمال شركة “صافر“ النفطية بمأرب، بدء إضراب جزئي عن العمل في جميع مواقع وقطاعات الشركة المختلفة، احتجاجا على تجاهل ادارة الشركة لمطالبهم، والمطالبة بالافراج عن زملائهم المعتقلين.

مصدر في نقابة عمال الشركة قال لـ”مأرب برس“، ان العمال في كل مواقع الشركة بدأو اضراب جزئي، احتجاجا على تجاهل الادارة ممثلة بالمدير، سالم القعيطي، لمطالبهم بتحسين وضعهم المعيشي، وحل مشكلة ”عمولة التحويل“ الباهظة التي بلغت أكثر من 80%.

كما يطالب العمال بمساواتهم بعمال الشركات النفطية الاخرى، والتي بعضها غير منتجة، وإطلاق سراح المعتقلين منذ عدة اسابيع بدون اي مسوغ قانوني، سوى مطالبتهم بتحسين وضع الموظفين وتوحيد كلمتهم لمواجهة تعسفات مدراء ادارة الشركة.

وأكد المصدر ان الاضراب الجزئي تم بتنسيق مع نقابة الشركة، مشيراً الى انهم سيصعدون موقفهم ببدء اضراب شامل اذا لم تستجيب ادارة الشركة لمطالبهم.