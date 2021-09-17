«المشاط» يُصادق على إعدام قيادي بارز في حزب «المؤتمر» و8 آخرين وهذا موعد تنفيذ الحكم.. ما هي التهمة؟

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اعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الجمعة موعد تنفيذ حكم الإعدام بحق من اسمتهم المتورطين في اغتيال رئيس مجلسها الانقلابي السابق المدعو صالح الصماد.
وقالت وكالة سبأ (النسخة الحوثية المزورة )نقلاً عن مصدر قضائي إن سلطات مليشيات الحوثي الإيرانية ستنفذ حكم الاعدام بحق المتهمين يوم غداً السبت.
وبحسب الوكالة فأن تنفيذ حكم الاعدام جاء بعد تأييد المحكمة العليا الحوثية في صنعاء ومصادقة رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة المدعو مهدي المشاط.
وكانت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة التابعة للجماعة في محافظة الحديدة قد ايدت خلال شهر ابريل، الحكم الابتدائي الصادر بإعدام المتهمين الذي يتقدمهم القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي والامين العام للمجلس المحلي في محافظة الحديدة علي علي القوزي وثمانية أخرين بتهمة التورط في اغتيال الإرهابي "الصماد"
وفي 23-أبريل- 2018م، أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية مصرع رئيس مجلسها الانقلابي "صالح الصماد" ومرافقيه بثلاث ضربات جوية استهدفت سيارته في مدينة الحديدة .