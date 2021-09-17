”لقاء ودي“ يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤول إماراتي رفيع (شاهد)

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كشف بدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مساء الجمعة 17 سبتمبر/أيلول، عن لقاء "ودي أخوي" جمع الأخير بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ومستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد.
وقال العساكر، ، عبر حسابه الموثق بتويتر: "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر (لم يحدد المكان بالضبط) يجمع الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".
وأرفق العساكر مع التغريدة، صورة تبرز الأمير محمد بن سلمان وهو يتوسط أمير قطر ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، وسط ابتسامات تعلو الوجوه الثلاثة.
ولم يقدم العساكر تفاصيل بخصوص اللقاء وموعده ومكانه بالضبط وما ناقشه.
واندلعت في 2017، أزمة سياسية حادة قطعت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بزعم دعمها لجماعات متطرفة، وهو ما نفته الدوحة.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، جرى الإعلان في القمة الخليجية (العلا) الـ41 بالسعودية، عن توقيع اتفاق للمصالحة أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.
وبدأت الدول في إعادة العلاقات وحركة الطيران وفتح الحدود، وعودة الزيارات والمباحثات الثنائية.