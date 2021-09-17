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انقطاع خدمة الانترنت عن محافظة مأرب

الجمعة 17 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص
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انقطعت خدمة الانترنت عصر اليوم الجمعة عن كل من محافظة مأرب ومحافظة حضرموت والمهرة . َ

وقالت مصادر في مكتب الاتصالات بمحافظة مأرب لموقع مارب برس أن مصدر الخلل من محافظة المهرة، مؤكدا إن فرقا هندسية متواجدة حاليا في مكان الانقطاع وتعمل لإصلاح الخلل. وتوقع عودة الخدمة خلال الساعات القادمة.

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