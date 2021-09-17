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الحوثيون يعلنون قطع الانترنت والاتصالات عن المحافظات الجنوبية والشرقية

الجمعة 17 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أعلنت مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية بصنعاء، الجمعة 17 سبتمبر/أيلول، خروج خدمات الاتصالات والإنترنت في المحافظات الشرقية والجنوبية لليمن.

وبحسب وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، فإن عملا تخريبيا في محافظتي المهرة وحضرموت تسبب بخروج خدمات الاتصالات والإنترنت في المحافظات الجنوبية والشرقية.

وقالت أن المؤسسة كلفت فرقا ميدانية بالنزول لإصلاح الخلل وإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت لوضعها الطبيعي.

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