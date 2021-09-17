الحوثيون يعلنون قطع الانترنت والاتصالات عن المحافظات الجنوبية والشرقية

الجمعة 17 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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