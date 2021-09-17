”لقاء ودي“ يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤول إماراتي رفيع (شاهد) انقطاع خدمة الانترنت عن محافظة مأرب الحوثيون يعلنون قطع الانترنت والاتصالات عن المحافظات الجنوبية والشرقية بعد غياب طويل.. عودة محافظ عدن على وقع احتجاجات واعتقالات متواصلة ومصادر تكشف عن توجيهات انتقالية صارمة باستخدام كل الوسائل الممكنة لوأد الاحتجاجات وانهائها حراك أممي ـ أمريكي واسع في الرياض على وقع تصعيد حوثي والحكومة ”الشرعية“ تتمسك بـ”المرجعيات الثلاث“ أساساً للحل الخارجية اليمنية تحدد لمبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن الطريقة الوحيدة لاستعادة عملية السلام ووقف الحرب هكذا صنع "تنظيم القاعدة" تحالفاته مع الحوثيين في حرب اليمن تعرف على المشروع الجديد الذي افتتحه رونالدو في اسبانيا التحالف يكشف عن نتائج عملية عسكرية بالصواريخ البالستية والمسيرات استهدفت السعودية نفذها الحوثيون السفير السعودي يغادر عاصمة عربية بشكل عاجل
أعلنت مؤسسة الاتصالات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية بصنعاء، الجمعة 17 سبتمبر/أيلول، خروج خدمات الاتصالات والإنترنت في المحافظات الشرقية والجنوبية لليمن.
وبحسب وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية، فإن عملا تخريبيا في محافظتي المهرة وحضرموت تسبب بخروج خدمات الاتصالات والإنترنت في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وقالت أن المؤسسة كلفت فرقا ميدانية بالنزول لإصلاح الخلل وإعادة خدمات الاتصالات والإنترنت لوضعها الطبيعي.