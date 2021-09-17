تعرف على المشروع الجديد الذي افتتحه رونالدو في اسبانيا

الجمعة 17 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، رسميا افتتاح مركز لزراعة الشعر بمدينة ماربيا الإسبانية، بالتعاون مع مجموعته الخاصة "Insparya" التي تعمل في هذا المجال.

ونشر رونالدو صورا للمركز الجديد عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة،

وكتب بيانا جاء فيه: "افتتحنا للتو عيادة إنسباريا (Insparya) في ماربيا (ملقا)، وهي الثانية في إسبانيا والسابعة ضمن مجموعة إنسباريا. وتبلغ مساحة هذا المركز 4000 متر مربع ويحتوي على 15 غرفة للزرع مجهزة بأحدث التقنيات في زراعة الشعر وفريق طبي عالي التخصص لعلاج مرضانا.