التحالف يكشف عن نتائج عملية عسكرية بالصواريخ البالستية والمسيرات استهدفت السعودية نفذها الحوثيون

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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية عن تمكنه من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وما مجموعه 4 طائرات مسيرة، أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن التحالف قوله، إن الحوثيين أطلقوا صاروخا بالستيا لاستهداف "المدنيين والأعيان المدنية في جازان"، إضافة إلى 4 طائرات مسيرة مفخخة نحو جازان أيضا.
وأضاف التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وفي وقت سابق من يوم الخميس أعلن التحالف عن اعتراضه طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون "لاستهداف المدنيين... بطريقة متعمدة" في جازان.