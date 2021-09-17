أندية عدن تتخلف عن لقاء أندية صنعاء في الدوري اليمني

الجمعة 17 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تخلفت اندية التلال والوحدة من عدن، عن لقاء كلا من اهلي ووحدة صنعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز المقامة في شبوة.

وبحسب لائحة المسابقات في الاتحاد اليمني لكرة القدم، تعتبر مباريات يوم امس الخميس في الدوري اليمني محسومة لصالح اندية أهلي صنعاء ووحدة صنعاء بعد ان اعلن حكام منافستي (الوحدة صنعاء - التلال عدن في الملعب الاولمبي بسيئون، وأهلي صنعاء - الوحدة عدن، على ملعب الخليفي بشبوة)، عن انتهاء الوقت القانوني دون حضور التلال ووحدة عدن.

ولم تحسم النتائج بعد، بسبب عدم اعلان لجنة المسابقات في الاتحاد عنها رسميا، فقد نشر الاتحاد اليمني لكرة القدم على موقعه الرسمي، خبرا مفاده ان لجنة المسابقات لازالت"تنظر في نتيجة المباراتين المحددتين في جدول مباريات الدوري".

كما أشار الى ان "لائحة المسابقات للدوري للموسم 2021-2022م تنص في المادة رقم (41) على التالي:

استناداً للمادة (3 - فقرة1) من قانون كرة القدم كل نادي يتأخر فريقة أكثر من (15) خمسة عشر دقيقة عن الموعد المحدد للمباراة أو لم يكتمل عدد لاعبيه بالحد الأدنى (7لاعبين) في الملعب الذي يحدده الاتحاد يعتبر مهزوماً 0-3

كما تتخذ بحقه بعض أو كل العقوبات التالية:

أ - حرمانه من المخصص المالي للمباراة

ب - فرض غرامة مالية لاتقل عن (50.000) خمسون الف ريال

ج - تغريمه نفقات الفريق الضيف المنتقل من محافظة إلى أخرى لأداء المباراة

د - بالنسبة لدوري المحافظات يرفع الامر للاتحاد العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة بالإضافة إلى إلغاء حق النادي في المشاركة في البطولة للسنة التالية".

وكان الاتحاد اليمني لكرة القدم، قد اعلن مطلع الشهر الجاري على لسان أمينه العام الدكتور حميد شيباني، عن ممارسة قوى سياسية(لم يسمها)، ضغوطا على اندية في مدينة عدن (التلال - الشعلة- وحدة عدن) لاجبارها على الانسحاب من البطولة، وحذر تلك الاندية إنها في حال امتثلت للضغوط "ستتعرض لعقوبات صارمة قد تتجاوز التهبيط إلى الدرجة الادنى وقد تصل إلى الشطب، كون انسحابها يأتي ضمن ضغوطات سياسية، وسيتم ابلاغ الاتحاد الدولي (فيفا) بتلك التدخلات حتى يتم اتخاذ القرار المناسب".

ويوم الاربعاء 15 سببتمر انطلق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وتقام مبارياته في مديني عتق وسيئون حيث تستظيف مدينة سيئون مباريات المجموعة الأولى (وحدة صنعاء والعروبة وفحمان وشباب الجيل وشعب حضرموت والاتحاد إب والتلال)، وتستضيف مدينة عتق بشبوه التي مباريات المجموعة الثانية (فرق اهلي صنعاء واليرموك والهلال والصقر تعز والشعب إب ووحدة عدن والشعله).