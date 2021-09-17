اللواء سلطان العرادة يتفقد ملعب مأرب الأولمبي

الجمعة 17 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - مارب

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محافظ مأرب العرادة يتفقد ملعب مأرب الأولمبي عقب التسليم الابتدائي له 16 سبتمبر-أيلول 2021 تفقد محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم، ملعب مأرب الأولمبي ، عقب الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات بتمويل من السلطة المحلية، والتسليم الابتدائي له.

وخلال الزيارة التفقدية التي رافقه فيها وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع ورئيس المكتب الفني بالمحافظة الدكتور علي الجبل، طاف المحافظ العرادة بمختلف مكونات الملعب الأولمبي الأول على مستوى المحافظة والبالغ مساحته الكلية 23 ألف متر مربع...

مستمعا إلى شرح تفصيلي من قبل مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس عبدالودود المذحجي، عن مستوى تنفيذ الأعمال الهندسية والفنية والالتزام بالمواصفات العالية طبقا للفيفا حتى بات اليوم جاهزا لاستضافة الألعاب الرياضية واللقاءات الكروية.

واطلع المحافظ على مستوى تنفيذ وتسوية أرضية الملعب على مساحة 8 آلاف و30 مترا مربعا ومواصفات تنفيذ أعمال التعشيب الصناعي لها وعمل تصريفات لمياه الأمطار من داخل أرضية الملعب..

كما اطلع على مبنى المدرج البالغ مساحته 1300 متر مربع، ويضم مدرجات تتسع كمرحلة أولى لـ1300 مشجع، إلى جانب منصة لكبار الضيوف ومنصة أخرى للإعلاميين والقنوات التلفزيونية الناقلة للمباريات الكروية، إضافة إلى الملحقات الأخرى اللازمة التي تشمل صالات تدريب وغرف تبديل ملابس للاعبين وصرف صحي وممرات دخول

وخروج للملعب والصالات والغرف وسور حديدي حول الملعب وأماكن للمدربين والبدلاء من اللاعبين. وقال المحافظ العرادة : "إن الاهتمام بالشباب بحاضرهم ومستقبلهم هو جزء من المعركة الوطنية التي نعيشها اليوم للدفاع عن الجمهورية والهوية الوطنية، ونرفع رؤوسنا لما نبذله للشباب فهم سيان لما يبذل بالمعركة". وأضاف " عندما تركنا الشباب في الفترات الماضية سيطر عليهم الجهل، ومن خلال الجهل سيطرت عليهم المليشيات المتنوعة". وأعرب المحافظ العرادة عن سعادته في إنجاز هذا المشروع الحيوي والذي يعتبر الملعب الأول في محافظة مأرب وفق المواصفات الأولمبية.. مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجازه وفي مقدمتها جهود وزارة الشباب والرياضة ممثلة بمعالي الوزير نائف البكري و مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية ذات العلاقة.. لافتاً إلى أن هذا المشروع سيرى النور، وبات جاهزاً لاستقبال الشباب والبطولات الرياضية في الأيام المقبلة.