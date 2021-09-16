الموت يفجع الملك سلمان والشيخ تميم اول المعزين ملتقى الفنانين والأدباء يوجه دعوة لكل أبناء اليمن بخصوص شعلة 26 سبتمبر الفيفا يكشف عن قائمة منتخبات الدول العربية التي حافظت على ترتيبها والتي تراجعت رسائل الرئيس هادي للمبعوث الأممي الجديد في أول اجتماع لهما بالرياض البيت الأبيض يعلن التحرك لإقناع مغتية أمريكية ترفض لقاح كورونا بسبب انعكاساته على زواج قريبها وزير الداخلية يعقد لقاء هاما مع مدراء الاجهزة الأمنية بوادي حضرموت ويصدر توجيهات هامة الرئيس هادي يستدعي على محسن ورئيس الوزراء والبركاني بشكل عاجل نجاه القيادي في مقاومة مارب الشيخ بن غريب من محاولة اغتيال المبعوث الأممي الجديد لليمن يبدأ مشاورات بالرياض هي الأولى منذ توليه المنصب خلال أيام.. ”السيسي“ يفتتح أكبر مجمع سجون على الطراز الأمريكي
وجه ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين دعوة إلى جميع أبناء الشعب اليمني في كل ربوع الوطن إلى إحياء "الإيقاد الشعبي لشعلة ثورة 26 سبتمبر" ليلة السادس والعشرين من هذا الشهر المجيد.
وقال ملتقى الفنانين والأدباء في بيان له وصل مارب برس نسخة منه "إن احتفالنا بذكرى ثورتنا السبتمبرية الخالدة، هو إحياء لمبادئها السامية ومعانيها العظيمة باعتبارها خلاصة نضالات أجدادنا لعقود طويلة، وهي ضربة مؤلمة لأحفاد الكهنوت الذين يسعون لإعادتنا إلى الماضي البائد وإلى عهد الخوف والذل القهر والحرمان.
وأضاف البيان "لنحتفل جميعاً بذكرى ميلاد جمهوريتنا المقدّسة من خلال إيقاد شعلة ذكراها الـ59 في سطح كل منزل ورأس كل تبّة وجبل وشاهق في تمام الساعة الثامنة مساء السبت الموافق (25 سبتمبر 2021).
كما تقدم الملتقى بأحر التهاني والتبريكات إلى كل أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، ذكرى الثورة اليمنية الأم التي طوت عهد الظلام والكهنوت وأرست مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية.