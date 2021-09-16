ملتقى الفنانين والأدباء يوجه دعوة لكل أبناء اليمن بخصوص شعلة 26 سبتمبر

الخميس 16 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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وجه ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين دعوة إلى جميع أبناء الشعب اليمني في كل ربوع الوطن إلى إحياء "الإيقاد الشعبي لشعلة ثورة 26 سبتمبر" ليلة السادس والعشرين من هذا الشهر المجيد.

وقال ملتقى الفنانين والأدباء في بيان له وصل مارب برس نسخة منه "إن احتفالنا بذكرى ثورتنا السبتمبرية الخالدة، هو إحياء لمبادئها السامية ومعانيها العظيمة باعتبارها خلاصة نضالات أجدادنا لعقود طويلة، وهي ضربة مؤلمة لأحفاد الكهنوت الذين يسعون لإعادتنا إلى الماضي البائد وإلى عهد الخوف والذل القهر والحرمان.

وأضاف البيان "لنحتفل جميعاً بذكرى ميلاد جمهوريتنا المقدّسة من خلال إيقاد شعلة ذكراها الـ59 في سطح كل منزل ورأس كل تبّة وجبل وشاهق في تمام الساعة الثامنة مساء السبت الموافق (25 سبتمبر 2021).

كما تقدم الملتقى بأحر التهاني والتبريكات إلى كل أبناء الشعب اليمني العظيم في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الـ59 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، ذكرى الثورة اليمنية الأم التي طوت عهد الظلام والكهنوت وأرست مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية.