الفيفا يكشف عن قائمة منتخبات الدول العربية التي حافظت على ترتيبها والتي تراجعت

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات الخاص بشهر سبتمبر، وحافظ فيه المنتخب التونسي على الصدارة العربية، فيما تراجعت مصر عالميا.
واحتل منتخب تونس الصدارة عربيا والمركز الـ25 عالميا، يليه منتخب الجزائر في المركز الثاني عربيا والـ30 عالميا،.
ثم منتخب المغرب في المركز الثالث عربيا والـ33 عالميا، متبوعا بمنتخب قطر في المرتبة الرابعة عربيا والـ43 عالميا، ثم المنتخب المصري في المرتبة الخامسة عربيا،
حيث تراجع مركزين في الترتيب العالمي، من الـ46 إلى الـ48. وفيما يلي ترتيب أول 15 منتخبا عربيا وعالميا
: 1- تونس (25 عالميا)
2- الجزائر (30)
3- المغرب (33)
4- قطر (43
5- مصر (48)
6- السعودية (56)
7- العراق (72)
8- عمان (72
) 9- سوريا (81)
10- البحرين 91
11- الأردن (93)
12- لبنان (97)
13- فلطسين (99)
14- موريتانيا (104)
15- ليبيا (110).