البيت الأبيض يعلن التحرك لإقناع مغتية أمريكية ترفض لقاح كورونا بسبب انعكاساته على زواج قريبها

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عبر البيت الأبيض عن استعداده لإجراء اتصال هاتفي بمغنية الراب الأمريكية الشهيرة نيكي ميناج في مسعى لإقناعها بأهمية لقاحات فيروس كورونا وفاعليتها، وذلك بعد أن زعمت حدوث مضاعفات لصديق قريب لها حالت دون زواجه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض “عرضنا إجراء اتصال بنيكي ميناج ليجيب خلاله أحد أطبائنا على أسئلتها بشأن سلامة اللقاحات وفاعليتها”.
وكانت ميناج قالت في تغريدة إنها لم تتمكن من إجراء بحث كاف بشأن لقاحات كوفيد-19 للحصول على أحدها في الوقت المناسب كي تتمكن من حضور فعالية لجمع التبرعات لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك..
وأثارت مغنية الراب، المولودة في ترينيداد وتوباجو، ضجة عالمية يوم الاثنين بعد أن زعمت أن أحد أقاربها في ترينيداد رفض التطعيم بعد تعرض صديق له لمضاعفات حالت دون زواجه بعد حصوله على اللقاح.
وقالت المغنية التي يتابعها على تويتر 22.6 مليون مشترك يوم الاثنين “تورمت خصيتاه. كان صديقه على بعد أسابيع من الزواج، لكن الفتاة ألغت الزفاف”.