وزير الداخلية يعقد لقاء هاما مع مدراء الاجهزة الأمنية بوادي حضرموت ويصدر توجيهات هامة

الخميس 16 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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شدد اليوم وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، على أهمية وحدة القرار الأمني والإداري بين جميع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بمحافظة حضرموت، لافتا إلى أن النجاح الأمني يتطلب التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطن الذي يعتبر شريكا أساسيا في تعزيز الأمن والاستقرار..

جاء ذلك خلال مناقشته اليوم، بسيئون، مع مدراء الأجهزة الأمنية ابرز القضايا والتحديات الأمنية بوادي حضرموت. واستمع وزير الداخلية من مدير أمن مديرية سيئون وقائد فرع القوات الخاصة ونائب قائد فرع شرطة الدوريات والطرق ومدير فرع إدارة شرطة السير ومدير إدارة الدفاع المدني بوادي حضرموت إلى سير العمل في الإدارات وابرز الصعوبات التي تواجههم وسبل تذليلها لخدمة المواطنين.

وثمن وزير الداخلية خلال الاجتماع جهود الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن والظروف الصعبة والناجمة عن الانقلاب الحوثي وسيطرته على مؤسسات الدولة,مشددا أهمية إيجاد حلول للمشاكل والتحديات في شتى المجالات يرتبط بشكل كبير بفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة من قبل الأجهزة الرسمية ومختلف شرائح ومكونات المجتمع.

كما اطلع وزير الداخلية من مدير أمن وادي حضرموت العميد مبارك العوبثاني على الحالة الأمنية والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة بشتى أنواعها.