عاجل. نجاه القيادي في مقاومة مارب الشيخ بن غريب من محاولة اغتيال

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نجا القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب الشيخ علي بن حسن بن غريب من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة بعد مغادرته الأراضي السعودية ودخوله الأراضي اليمنية في منطقة بين العبر والوديعة.
وقالت مصادر خاصة لموقع مارب برس، إن الشيخ علي بن حسن بن غريب في صحة جيدة، في حين تضررت السيارة التي كانت تقله .
يشار إلى أن الشيخ بن غريب يعد من أشرس خصوم المليشيات الحوثية، وقد تم استهداف منزلة بحي ال شبوان عدة مرات بالصواريخ البالستية كان آخرها يوم 26 مايو من العام الحالي.