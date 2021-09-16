عاجل. نجاه القيادي في مقاومة مارب الشيخ بن غريب من محاولة اغتيال

الخميس 16 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 مساءً / مارب برس - خاص

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نجا القيادي في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب الشيخ علي بن حسن بن غريب من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة بعد مغادرته الأراضي السعودية ودخوله الأراضي اليمنية في منطقة بين العبر والوديعة.

وقالت مصادر خاصة لموقع مارب برس، إن الشيخ علي بن حسن بن غريب في صحة جيدة، في حين تضررت السيارة التي كانت تقله .

يشار إلى أن الشيخ بن غريب يعد من أشرس خصوم المليشيات الحوثية، وقد تم استهداف منزلة بحي ال شبوان عدة مرات بالصواريخ البالستية كان آخرها يوم 26 مايو من العام الحالي.