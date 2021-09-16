المبعوث الأممي الجديد لليمن يبدأ مشاورات بالرياض هي الأولى منذ توليه المنصب

الخميس 16 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث يلتقي مع كبار المسؤولين والدبلوماسيين اليمنيين والسعوديين.

وذكر بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، أن غروندبرغ سيلتقي بالرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك ووزير الخارجية أحمد بن مبارك ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني وممثلين عن الأحزاب السياسية اليمنية.

كما سيلتقي كبار المسؤولين السعوديين وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن لدى اليمن والمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وهذه هي الزيارة الأولى للسيد غروندبرغ منذ أن تولى منصبه كمبعوث خاص للأمم المتحدة في 5 سبتمبر 2021.

وأكد البيان، حرص المبعوث الأممي، على التواصل مع اليمنيين والمعنيين الرئيسيين الآخرين حول كيفية إيجاد حلول دائمة للنزاع والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للجميع تنهي الحرب وتلبّي تطلّعات الشعب اليمني.