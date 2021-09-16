آخر الاخبار

عاجل. نجاه القيادي في مقاومة مارب الشيخ بن غريب من محاولة اغتيال المبعوث الأممي الجديد لليمن يبدأ مشاورات بالرياض هي الأولى منذ توليه المنصب خلال أيام.. ”السيسي“ يفتتح أكبر مجمع سجون على الطراز الأمريكي بينهم عقيد في الجيش الوطني.. 50 قتيلا في معارك بالبيضاء انتفاضة عدن تتحدى الزبيدي: لن يرهبنا تهديد مليشيا جلبت من الجبال ولن نترك لها مدينتنا تعيث بها فسادا (بيان) الأمم المتحدة: تلقينا 54 بالمئة من التمويل الإنساني في اليمن الصحة اليمنية تعلن موعد وصول الدفعة الثانية من لقاح ”استرزينكا“ ضد كورونا سقوط آخر معاقل ”الشرعية“ في البيضاء بيد مليشيا الحوثي بعد تعرضها لـ”خذلان ومؤامرة“ كيف ستنتهي جائحة "كوفيد-19"؟ إيران أعطته ضوء أخضر لولاية ثانية وفتح مفاوضات مع السعودية وأمريكا.. كواليس زيارة الكاظمي إلى طهران

خلال أيام.. ”السيسي“ يفتتح أكبر مجمع سجون على الطراز الأمريكي

الخميس 16 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ الاناضول
عدد القراءات 332

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، افتتاح أكبر مجمع سجون في بلاده على الطراز الأمريكي خلال أيام.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، مساء الأربعاء، على التلفزيون الرسمي بمصر.

وقال السيسي: "خلال أيام قليلة سنفتتح أكبر مجمع سجون، مُصمم وفقا لنسخة أمريكية، وسيكون واحدا من بين 7 أو 8 سجون في مصر".

وأضاف: "لن يكون هناك سيارات ترحيلات (لنقل السجناء)، وإنما حركة محترمة جدا، وإعاشة محترمة ورعاية طبية وإنسانية وثقافية وإصلاحية محترمة جدا".

وتابع: "حتى لو المواطن أذنب فلا يمكن أن نعاقبه مرتين. سنعاقبه مرة واحدة مع توافر حياة وإعاشة آدمية".

ومضى قائلا: "لا يوجد مفتاح للإصلاح، ولكن يتم عبر منظومة متكاملة".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (غير حكومية، مقرها القاهرة) عدد السجون الرئيسية في مصر بـ78، بينها 35 تم إنشاؤها عقب ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.

وعادة ما تواجه القاهرة انتقادات محلية ودولية بشأن أوضاع السجناء، لا سيما في السجون شديدة الحراسة، لكنها تقول إنها تراعي حقوق السجناء وتلتزم بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.

إقراء أيضاً
إيران أعطته ضوء أخضر لولاية ثانية وفتح مفاوضات مع السعودية وأمريكا.. كواليس زيار
إسرائيل تعترف مهزومة... حماس تبتزنا وتجبرنا على الذهاب للملاجئ
السعودية تكشف عن عملية عسكرية استهدفت احد مطارات المملكة تم التعامل معها بحزم
السعودية تكشف عن قرارات جديدة بخصوص القادمين إلى المملكة
اللحظات الأخيرة لترامب... كيف تحرك الجيش الأمريكي لمنعه من إشعال حرب نووية؟
عملاء مخابرات أمريكية جنَّدتهم الإمارات يواجهون القضاء بواشنطن.. شاركوا بتعقُّب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس