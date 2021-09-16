بينهم عقيد في الجيش الوطني.. 50 قتيلا في معارك بالبيضاء

الخميس 16 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ أ ف ب

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قتل 50 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في مواجهات في محافظة البيضاء، في خضم معركة جارية للسيطرة على مأرب، معقل الحكومة الأخير شمال اليمن.