بينهم عقيد في الجيش الوطني.. 50 قتيلا في معارك بالبيضاء

وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية "قتل عقيد و19 آخرين من القوات الحكومية في مواجهات مع الحوثيين في مناطق تابعة لمحافظة البيضاء خلال الساعات 24 الماضية" مشيرا إلى مقتل "30 حوثيا في تلك المعارك وفي غارات جوية".
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قتل 50 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في مواجهات في محافظة البيضاء، في خضم معركة جارية للسيطرة على مأرب، معقل الحكومة الأخير شمال اليمن.
وقال مصدر عسكري في القوات الحكومية "قتل عقيد و19 آخرين من القوات الحكومية في مواجهات مع الحوثيين في مناطق تابعة لمحافظة البيضاء خلال الساعات 24 الماضية" مشيرا إلى مقتل "30 حوثيا في تلك المعارك وفي غارات جوية".