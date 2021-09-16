الأمم المتحدة: تلقينا 54 بالمئة من التمويل الإنساني في اليمن

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أعلنت الأمم المتحدة، مساء الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول، تلقي 54 بالمئة من التمويل الإنساني في اليمن الخاص بالعام 2021.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن -عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن تلقت 54% من التمويل المطلوب حتى الآن".
وأشار إلى أنه لا تزال العديد من القطاعات تعاني من نقص حاد في التمويل.
ولفت إلى أن كثيرا من هذه القطاعات تلقت 15٪ أو أقل من التمويل المطلوب، بما فيها قطاعات تُعد حيوية لزيادة قدرة الناس على التحمل أمام المجاعة وانعدام الأمن الغذائي".
وفي مارس /آذار الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2021، تتطلب 3.85 مليار دولار.