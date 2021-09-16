الصحة اليمنية تعلن موعد وصول الدفعة الثانية من لقاح ”استرزينكا“ ضد كورونا

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حددت وزارة الصحة اليمنية موعد وصول دفعة ثانية من لقاح استرزينكا ضد فيروس كورونا للمواطنيين الذين تلقوا الجرعة الأولى منه قبل أشهر، بينما حصل اليمن على دفعة من لقاح جونسون في نهاية شهر أغسطس الماضي.
وقال وزير الصحة اليمني قاسم بحبح- في تغريده له على تويتر- الأربعاء إن 22 سبتمبر الجاري هو الموعد المحدد لوصول نحو 246 ألف جرعة لقاحات استرازينكا.
وأضاف أن هذه الدفعة من لقاحات استرزينكا ستكون لمن أخذوا مسبقا الجرعة الأولى في الجولة الأولى من التلقيح، فيما أصبح لقاح جونسون أند جونسون متاح لمن لم يسبق لهم أخذ اللقاح مسبقا.
وفي نهاية شهر مارس الماضي، وصلت الدفعة الأولى من لقاح استرازيننكا إلى عدن بنحو 360,000 جرعة مقدمة من تحالف كوفاكس المكون من عدة منظمات دولية على رأسها الأمم المتحدة.
وكان مطار عدن الدولي استقبل في 29 أغسطس الماضي 151,200 ألف جرعة لقاح جونسون ضد فيروس كورونا في أول دفعة من إجمالي 504 ألف جرعة مخصصة لليمن مقدمة من وكالة الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية.