سقوط آخر معاقل ”الشرعية“ في البيضاء بيد مليشيا الحوثي بعد تعرضها لـ”خذلان ومؤامرة“

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سيطر مسلحو جماعة الحوثي الانقلابية، الأربعاء، على مركز مديرية الصومعة، آخر معاقل القوات الحكومية في محافظة البيضاء وسط اليمن، وفق مصدر عسكري حكومي.
وقال المصدر للأناضول، طالبا عدم نشر اسمه، إن "مسلحي جماعة الحوثي سيطروا اليوم على مركز مديرية الصومعة، بعد مواجهات مع القوات الحكومية".
وأضاف أن "تقدم الحوثيين جاء بسبب قلة الدعم والإسناد الذي يعاني منه الجيش الوطني".
وأفاد بأن مديرية الصومعة تعد آخر معاقل القوات الحكومية في البيضاء، معتبرا أنها "تعرضت لخذلان ومؤامرة".
ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم تصدر على الفور إفادة من الحكومة الشرعية ولا الحوثيين.