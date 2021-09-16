مـأرب..الأجهزة الأمنية تقصم ظهور«الحوثيين»بإنجاز أمني كبير

الخميس 16 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، من ضبط خلية إرهابية بحوزتها خرائط وأحداثيات وعبوات ناسفة متفجرة كانت تخطط إلى استهداف تجمعات المدنيين وقيادات أمنية وعسكرية بالمحافظة.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب العميد الركن سليم السياغي في تصريح صحفي، إن عناصر الخلية الإرهابية تدار من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً، وأسند إليها القيام بتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف تجمعات المدنيين والقيادات الأمنية والعسكرية وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة بعد ان فشلت كافة محاولاتها في تحقيق أي تقدم ميداني في جبهات القتال وتكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأضاف العميد السياغي، أن الأجهزة الأمنية قامت بالرصد الدقيق والمتابعة لتحركات عناصر الخلية الإرهابية ونجحت في ضبطها قبل أن تتمكن من تنفيذ مخططاتها الإرهابية بحق المدنيين، مشيراً إلى أن استمرارية مليشيا الحوثي بهذا السلوك الممنهج في استهداف المدنيين الأبرياء وإرهابهم يكشف عن مدى العقلية الاجرامية والمنطلقات العقدية المتطرفة.

وشكر قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب المواطنين الشرفاء من أبناء المحافظة والساكنين فيها تعاونهم الكبير مع رجال الأمن وحرصهم على إحباط كافة مخططات الحوثيين الإرهابية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مأرب.