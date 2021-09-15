”علي محسن الأحمر“ يحث محافظ شبوة على ”خلق نموذج بنّاء لدولة مؤسسات يشكّل نواة لليمن الاتحادي“

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حث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، محافظ شبوة، محمد صالح بن عديو، الأربعاء 15 سبتمبر/أيلول، على مضاعفة الجهود واستمرار الاصطفاف حول الشرعية والالتفاف حول المؤسسات.
وأكد النائب خلال مكالمة هاتفية أجراها مع محافظ شبوة، ان من شأن ذلك الاصطفاف والتفاف، ”تعزيز قيم الدولة وإرساء مبادئها النبيلة المعنية بالحفاظ على الأرواح والممتلكات والحريات العامة وخلق نموذج بنّاء ينشده المواطنون جميعاً ويشكّل نواة للاتجاه نحو بناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم“.
وأشاد نائب الرئيس خلال الاتصال، بالجهود المبذولة للسلطة المحلية ومختلف الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية بالمحافظة، بما فيه استتباب الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات والمتطلبات الأساسية.
ونوه نائب الرئيس إلى ما تحققه قوات الجيش والمقاومة وأحرار القبائل من إنجازات وما يسطرونه من بطولات خالدة في مختلف الجبهات بمساندة من تحالف دعم الشرعية.
وأكد ”علي محسن“ أن ”النصر حليف اليمنيين وأن التضحيات التي يسجلها أبطال الجيش والمقاومة ستحقق النصر الكبير في مواجهة مشروع إيران التخريبي“.
من جانبه، عبر محافظ محافظة شبوه عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، منوهاً إلى سير العمل في مختلف مؤسسات وأجهزة المحافظة والتفاف أبناء شبوة خلف قيادة الشرعية في تحرير كل التراب اليمني واستعادة الدولة اليمنية بمساندة ودعم المملكة العربية السعودية.