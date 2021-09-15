انطلاق دوري اندية الدرجة الأولى لكرة القدم بمحافظة شبوة

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق وسالم الأحمدي عصر اليوم انطلاق دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم في ملعب الفقيد ناصر الخليفي بعاصمة المحافظة عتق.

وخلال عملية تدشين إنطلاقة أول مباراة في الدوري والتي جمعت بين فريقي شعب إب وصقر تعز أكدا لمروق والأحمدي أن هذه البطولة تعتبر واحدة من أهم البطولات الكروية في البلاد ،.

مؤكدان بأن المحافظة تتمتع باستقرار أمني ما جعلها قبلة للأنشطة الرياضية المركزية وغيرها من الانشطة الأخرى في مختلف المجالات. من جانبه لفت مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة محسن سنان إلى أن منافسات البطولة تتكون بنظام المجموعتين في كل من محافظتي شبوة وحضرموت الوادي، و تضم المجموعة الأولى أندية "شعب حضرموت، وحدة صنعاء، العروبة، فحمان، التلال، اتحاد إب، شباب الجيل"، فيما تضم المجموعة الثانية أندية "الصقر، أهلي صنعاء، اليرموك، الشعلة، وحدة عدن، شعب إب، والهلال ".

بدوره أكد عضو الاتحاد العام لكرة القدم رئيس اللجنة الإشرافية بشبوة أحمد الشرفي بأن هذه البطولة تقام لأول مرة في محافظة شبوة بعد توقف دام أكثر من 6 سنوات، بسبب الحرب،مؤكداً بأن شبوة تتمتع باستقرار امني علاوة على النهضة الكبيرة في البنية التحتية للمجال الرياضي،شاكراً محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو الذي كان له الدور الأكبر في إنجاح الفعالية وتوجيه مكتب الشباب والرياضة بتسهيل كل ما يلزم للأندية الرياضية الوافدة إلى المحافظة

. وانتهت المباراة التي حضرها جمع غفير من الجماهير العاشقة للرياضة بفوز صقر تعز على نظيره شعب إب بهدفين نظيفين. #مكتب_الإعلام_محافظة_شبوة