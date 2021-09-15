وصول أول فوج من المعتمرين اليمنيين إلى الأراضي المقدسة ومسؤول حكومي يزف البشرى لبقية المعتمرين

الأربعاء 15 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وصل اليوم الأربعاء أول فوج من المعتمرين اليمنيين عبر الجو إلى الأراضي المقدسة، وكان في استقبالهم قيادة مكتب شؤون حجاج اليمن برئاسة وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش، والوكيل المساعد لشؤون خدمات الحج والعمرة الأستاذ عارف البركاني، إلى جانب الشركة السعودية وشركة العمرة اليمنية، والجهة ذات الاختصاص في وزارة الحج والعمرة.

تأتي هذه الترتيبات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لجائحة كورونا، وضمن الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجهات المعنية في المملكة لمنع انتشار كورونا في أوساط ضيوف الرحمن.

وأكد وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش في تصريح صحفي أن وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة في استعدادٍ دائمٍ لاستقبال كل المعتمرين، مؤكدًا أن هناك ترتيب لأفواج من المعتمرين قادمة عن طريق البر خلال الأيام القادمة.

وعبر أحد المعتمرين القادمين عن سعادته الغامرة وارتياحه الكبير من حفاوة الاستقبال الذي حظي به منذ وصوله إلى مطار جدة الدولي، وحتى وصوله إلى الأراضي المقدسة، مثنيًا على الجهود الاحترازية التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مواجهة الجائحة؛ لمنع تفشي الوباء مع الأخذ في الاعتبار تسهيل وتيسير حركة نقل المعتمرين.